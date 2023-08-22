Uniqlo окончательно ушла из России Японский ритейлер Uniqlo окончательно прекратил свой бизнес в России

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Японская компания Uniqlo полностью отказалась от аренды помещений для своих торговых точек в России, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на одного из партнеров компании. По словам собеседника издания, эти площади уже занимают другие ритейлеры. Таким образом, компания полностью завершила свою работу в России.

Uniqlo расторгла договоры аренды помещений по всем своим магазинам в нашей стране. Эти места занимают другие ритейлеры, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Uniqlo намерена закрыть большинство своих крупных магазинов в России. Решение было принято на фоне убытков в размере 10 млрд рублей по итогам 2022 года. Планировалось, что большую часть освобожденных помещений займет российская сеть Gloria Jeans. Сеть уже арендовала площади Uniqlo на Новом Арбате в Москве и в Доме мод в Санкт-Петербурге.

До весны 2022-го года в РФ работало 50 магазинов японского бренда, а в январе 2023-го их осталось 27, при этом магазины были временно закрыты. В августе президент Союза торговых центров Булат Шакиров сообщил, что в стране осталось около 10 магазинов бренда одежды Uniqlo, все они закрыты. По его словам, арендодатели уже предложили занимаемые помещения отечественным и турецким брендам.