https://static.news.ru/photo/056083a0-2baf-11ea-beb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук положительно оценил заключение договора на транзит газа между Россией и Украиной.

По его словам, новый контракт позволит сохранить стабильность на европейском рынке.

Это положительно повлияет на энергетические рынки и станет значительным фактором снижения цены газа на рынке, — цитирует политика РИА Новости.

Согласно договору «Газпром» обязуется прокачать через Украину 65 миллиардов кубометров газа в первый год, а затем по 40 миллиардов кубометров на протяжении четырёх лет.

Для украинской стороны приоритетом в подписании контракта стала энергетическая безопасность страны и граждан, добавил политик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что подписание прокомментировал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он назвал сделку компромиссом.