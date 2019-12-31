Премьер-министр Украины Алексей Гончарук положительно оценил заключение договора на транзит газа между Россией и Украиной.
По его словам, новый контракт позволит сохранить стабильность на европейском рынке.
Это положительно повлияет на энергетические рынки и станет значительным фактором снижения цены газа на рынке, —
цитируетполитика РИА Новости.
Согласно договору «Газпром» обязуется прокачать через Украину 65 миллиардов кубометров газа в первый год, а затем по 40 миллиардов кубометров на протяжении четырёх лет.
Для украинской стороны приоритетом в подписании контракта стала энергетическая безопасность страны и граждан, добавил политик.
Ранее NEWS.ru сообщал, что подписание прокомментировал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он назвал сделку компромиссом.
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