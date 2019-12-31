https://static.news.ru/photo/a68cb3da-2ba4-11ea-9c2b-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал подписание газового договора между Москвой и Киевом.

По словам политика, контракт на транзит газа является показателем того, что страны могут договариваться между собой.

Газовый контракт на следующие пять лет между Россией и Украиной — это компромисс, который необходимо было найти, — цитирует Медведева ТАСС.

Медведев считает урегулированными все вопросы по транзиту газа. Также он добавил, что необходимо договариваться и находить решение даже для самых сложных проблем.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили перспективы транзита газа через Украину после завершения строительства газопровода «Северный поток — 2».