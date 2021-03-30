Украина запрещает ввоз из РФ пшеницы, подсолнечного масла и бумаги

https://static.news.ru/photo/da1d4e94-9200-11eb-9e48-96000091f725_660.jpg Фото: Dirceu Portugal/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кабинет министров Украины с 10 апреля запретил ввозить из России пшеницу, рожь, подсолнечное масло, моющие средства, бумагу и изделия из неё.

Дополнить перечень [запрещённых к ввозу из РФ] такими позициями: пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин), масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава, — говорится в постановлении правительства Украины, опубликованном на официальном сайте кабмина.

Согласно документу, перечень запрещённых к ввозу товаров пополнили также моющие, поверхностно-активные вещества, газетная и туалетная бумага, картон, крафт-бумага, косметические салфетки, полотенца для рук и скатерти. Под запрет попали ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, верёвки, инструменты для бурения, тележки, оси, колёса и их части.

Как писал NEWS.ru, подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию Минэкономразвития РФ одобрила 26 марта плавающую экспортную пошлину на вывоз подсолнечного масла из РФ. Срок действия меры — с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022-го. Размер составит 70%, налог начнут взимать с разницы между базовой стоимостью и индикативной. Также в ведомстве поддержали идею Минсельхоза РФ утвердить ставку вывозных таможенных пошлин в отношении семян подсолнечника в размере 50%, но не менее $320 за одну тонну на срок с 1 июля 2021-го по 1 сентября 2022-го.

Для дополнительной поддержки производителей подсолнечного масла и сахара на фоне применяемых мер регулирования Минсельхоз РФ в настоящее время обсуждает субсидии на выпуск и реализацию данной продукции.