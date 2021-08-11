Украина начала закупку угля у союзника России

В украинской компании ДТЭК заявили о покупке первой партии угля от союзника России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) — Казахстана. Об этом сообщил генеральный директор входящей в холдинг «ДТЭК Энерго» компании Ильдар Салеев на её странице в Facebook.

Отмечается, что следующая поставка угля должна прийти в середине августа из Польши. Также речь идёт о сотрудничестве в этой области с представителями США, подчеркнул Салеев. При этом общий объём поставок он уточнять не стал.

В сообщении говорится, что зарубежные поставки вкупе с внутренними объёмами должны обеспечить качественный уровень подготовки Украины к предстоящей зиме. По итогам первых семи месяцев текущего года угольные запасы страны составили почти 10 млн тонн угля.

В феврале глава ДТЭК Максим Тимченко объяснил зарубежные закупки природного ресурса необходимостью восполнить потерю большинства донбасских шахт, из-за чего внутренние угольные запасы страны оказались на минимальных показателях за последнее время.

Ранее депутат Верховной рады Михаил Волынец предрёк Украине дальнейшее увеличение энергетической зависимости от России. По его словам, в настоящее время страна входит в системный кризис энергетики. В частности, Волынец заявил, что внутренние запасы угля не пополняются из-за снятия в 2019 году запрета на импорт российской электроэнергии.