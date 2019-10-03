https://static.news.ru/photo/6492052c-e63d-11e9-82ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nord Stream AG/ via Global Look Press

Власти Дании могут согласовать прокладку газопровода «Северной поток — 2» в исключительной экономической зоне страны.

По данным источников «Известий» , у Дании не осталось политических вопросов к проекту, однако одобрение строительства затягивается на административном уровне.

Политические моменты были, когда заявка касалась прохождения через датские территориальные воды. На том этапе они что могли затянуть, затягивали. В конце июня её отозвали. Но в случае с поданными в июле заявками речь идёт о маршрутах через исключительную экономическую зону Дании, что регулируется международной конвенцией о морском праве. И там сделать Копенгаген уже ничего не может, — сказал собеседник издания.

Эксперты также назвали дополнительным аргументом в пользу одобрения «Северного потока — 2» экологические соображения, а также приостановку добычи на крупнейшем месторождении Дании.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации пройдут через Финляндию, Швецию, Данию и Германию. Разрешение на строительство до сих пор не дал лишь Копенгаген.

Ранее News.ru писал о том, что президент России Владимир Путин заявил, что правительство Дании подвергается сильному давлению в вопросе разрешения на строительство «Северного потока — 2». По его словам, другие пути будут стоит дороже, но проект всё равно будет реализован.