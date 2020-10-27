«Трудные времена впереди»: безработных как будто стало меньше

Безработица в России впервые снизилась за время пандемии. В сентябре зафиксировано небольшое сокращение числа безработных. Однако эксперты говорят, что это снижение может оказаться «статистической погрешностью», и предупреждают: до конца года рассчитывать на преодоление дна не стоит.

Согласно данным Росстата, в январе безработица в России составила 4,7%, в феврале она немного снизилась — до 4,6%, в марте — вернулась к 4,7%. В апреле случился резкий скачок до 5,8%, после чего этот показатель постепенно увеличивался вплоть до сентября (6,1% в мае, 6,2% в июне, 6,3% в июле). На пике, в августе, безработица была максимальной за более чем восемь лет — с марта 2012 года (тогда равнялась 6,5%).

По данным Росстата, число официальных безработных, зарегистрированных на бирже труда, составило 3,7 млн человек (против 3,6 млн в августе), в том числе 3,3 млн из них получали пособия по безработице. Общая численность безработных в сентябре по сравнению с августом снизилась на 0,7%, а в годовом выражении — выросла на 41,7%. При этом число официально безработных в сентябре увеличилось на 1,2%, а в годовом выражении — в 5,5 раза.

Напомним, годом ранее, в сентябре 2019 года безработица составила 4,5%, поднявшись после достигнутого в августе минимального за всю историю наблюдений с 1991 года показателя 4,3%.

Гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин поспешил заявить, что в России пройден пик по безработице.

Как и прогнозировалось Минтрудом ранее, в III квартале мы прошли пик по численности безработных граждан. В сентябре уровень безработицы снизился на 0,1 процентного пункта, до 6,3% от общей численности экономически активного населения. Рынок труда входит в стадию восстановления, — приводит его слова пресс-служба института.

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По словам Платыгина, приём сотрудников в организациях постепенно восстанавливается. Начинают набирать штат те компании, где работодателям пришлось провести увольнения из-за коронавируса. Если в середине апреля численность принятых работников компенсировала численность уволенных лишь на треть, то в последнее время количество принятых на работу граждан превышает количество уволенных.

Количество новых рабочих мест на портале уже превышает докризисный уровень, на сегодняшний день это порядка 1,5 млн. Рынок активен, вакансии быстро замещаются и открываются новые предложения, — заявил Платыгин.

Эксперты, опрошенные NEWS.ru, не разделяют столь позитивный настрой главы ВНИИ труда. По мнению руководителя проектов «НП Экспертов рынка труда» Ольги Глуховой, всем очень хочется, чтобы пик по безработице был пройден, но это не так.

Сложно пока давать позитивные прогнозы, идёт вторая волна коронавируса, мы видим официальную статистику и то, какими темпами растёт количество заболевших. Думаю, что нужно готовиться к пессимистичному сценарию развития ситуации на рынке труда. Ольга Глухова руководитель проектов «НП Экспертов рынка труда» руководитель проектов «НП Экспертов рынка труда»

Эксперт отметила, что данные, которые приводит Росстат, не в полной мере отражают реальную ситуацию в стране по уровню безработицы. Взять хотя бы россиян, которые зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. В условиях пандемии и ограничительных мер многие из них не могут выполнять тот же объём работ, как раньше: фактически часть из них сидит без работы. То же касается и рядовых сотрудников: кто-то по-прежнему трудоустроен, но с сокращённой занятостью и заработной платой, а кто-то просто отчаялся найти постоянную работу.

Официальная статистика всегда несколько более позитивна и оптимистична. К тому же месячное снижение уровня безработицы на 0,1 процентного пункта может оказаться статической погрешностью. Надо смотреть дальше: на октябрь, ноябрь. Вторая волна коронавируса может оказаться сильнее первой, с более тяжёлыми последствиями для людей — экономическими, финансовыми, не говоря уже о последствиях для их здоровья, — рассуждает Ольга Глухова.

В случае развития негативного сценария (что очень вероятно) пик по безработице Россия в этом году вряд ли пройдет, считает она.

К сожалению, более трудные времена ещё впереди. Хотя я буду очень рада ошибиться, — резюмировала эксперт.

Сектор услуг может снова попасть под ограничительные меры по коронавирусу, замечает профессор Российской экономической школы Олег Шибанов. Мы это наблюдаем и сейчас. Так, напоминает эксперт, в Подмосковье уже ограничили работу баров и ресторанов. Фактически это означает, что часть их работников окажется «лишней».

Говоря о безработице, экономист отметил, что мы ещё не достигли дна.

Четвёртый квартал может «порадовать» нас существенным ростом заболеваемости, а также дополнительными ограничениями, которые автоматически отразятся на работе компаний, прежде всего, в сфере услуг а, соответственно, и на занятости. Уровень безработицы будет выше, но насколько выше — предсказать нереально. Всё будет зависеть от развития пандемии в ближайшие полгода. Пока ясно только одно: пик ещё не пройден. Олег Шибанов директор программ «Финансы, инвестиции, банки» РЭШ (Российской экономической школы) директор программ «Финансы, инвестиции, банки» РЭШ (Российской экономической школы)

Комментируя сентябрьское снижение уровня безработицы, эксперт заметил, что оно было в какой-то степени ожидаемо. В третьем квартале происходило некоторое восстановление экономики: показатели промышленного производства и сектора услуг существенно оттолкнулись от дна II квартала. Вполне естественно, что и безработица снижалась.

По словам профессора кафедры управления бизнес-процессами Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Ольги Минченковой, на это повлияла и традиционная летняя пассивность работников на рынке труда, связанная с общим нежеланием искать работу до сентября.

По итогам 2020 года, скорее всего, показатели занятости экономически активного населения окажутся меньше по сравнению с прошлым годом. Это связано с общим снижением активности организаций и сокращением их количества. Ольга Минченкова профессор кафедры управления бизнес-процессами Института отраслевого менеджмента РАНХиГС профессор кафедры управления бизнес-процессами Института отраслевого менеджмента РАНХиГС

Чтобы остановить последующий рост безработицы, потребуется очень много усилий, резюмируют экономисты.