https://static.news.ru/photo/a677ce98-c268-11e9-84d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Президент «Транснефти» Николай Токарев предложил передать в управление компании пункты сдачи и приёма нефти в трубопроводы.

Они в большинстве своём принадлежат нефтяным компаниям либо частным структурам. Наши представители тоже аккредитованы при них, но мы не имеем возможности осуществлять операционный контроль <...>этих пунктов, — сказал Токарев в разговоре с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Он также отметил, что подготовил обращение на имя Медведева с просьбой дать поручение на рассмотрение данного вопроса.

Снижение качества российской нефти было зафиксировано 19 апреля 2019 года. По данным концерна «Белнефтехим», содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу «Дружба» нефти превышало предельные показатели в десятки раз. Россия была вынуждена приостановить поставки в несколько стран. Некоторые из них потребовали компенсации.

Как ранее писал News.ru, Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» принесла России репутационные издержки.