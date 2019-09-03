https://static.news.ru/photo/23f5019c-ceee-11e9-9675-fa163e074e61_660.jpg Фото: Нефтегазовые новости ВКонтакте/vk.com

АО «Транснефть — Дружба» закончило плановый ремонт на магистральных нефтепроводах Унеча — Полоцк-1 и Куйбышев — Брянск. Работы были выполнены за 72 часа на территории Брянской и Самарской областей.

Специалисты предприятия отремонтировали две единицы запорной арматуры на подводном переходе через р. Ипуть, — сообщили в пресс-службе компании.

Кроме того, без остановки перекачки нефтепродуктов были проведены гидравлические испытания трубопроводов линейной производственно-диспетчерской станции «Сызрань-1».

Как писал News.ru, компании «Роснефть» и «Транснефть» вернулись к спору из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» после письма главы совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. Шрёдер предлагал нанять независимых экспертов, которые будут ежедневно проверять качество нефти в трубопроводах «Транснефти».