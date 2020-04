Трамп надеется, что Эр-Рияд и Москва сократят добычу нефти

По словам президента США, он провёл разговор с наследным принцем Саудовской Аравии, который якобы ранее «поговорил с президентом России».

Трамп добавил, что если это случится, то это будет хорошей новостью для нефтегазовой промышленности.

Just spoke to my friend MBS (Crown Prince) of Saudi Arabia, who spoke with President Putin of Russia, & I expect & hope that they will be cutting back approximately 10 Million Barrels, and maybe substantially more which, if it happens, will be GREAT for the oil & gas industry!