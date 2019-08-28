https://static.news.ru/photo/3ea3a622-c9a0-11e9-b808-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gerhard Kraus/Global Look Press

Российские торговые сети столкнулись с проблемой перебоя поставок авокадо, который произошёл из-за смены сезонного поставщика.

При этом за последние годы спрос на данный плод существенно вырос. Количество россиян, которые хотя бы раз купили его с августа прошлого года по июль 2019-го, увеличилось в два раза по сравнению с предыдущим периодом.

Из-за роста популярности авокадо покупатели заметили отсутствие этого фрукта на полках московских магазинов. При этом некоторые торговые точки выкладывали на прилавки продукцию низкого качества либо завышали цены.

Нехватку авокадо подтвердили представители «Ленты» и «ВкусВилла». Представитель последней торговой сети Сергей Ким также отметил, что сейчас поставщики предлагают достаточное количество товара, однако его стоимость выросла на 80%.

По словам гендиректора специализирующейся на розничной продаже и импорте экзотических фруктов компании Mangoed Глеба Матюхова, дефицит коснулся и ресторанов. В августе им пришлось закупать наиболее востребованный сорт Хаас за 700–750 рублей за кг вместо 450 рублей за кг, передаёт РБК .

Ранее News.ru писал, что Россия теряет шанс импортозаместить картофель фри в сетях общепита и остаётся в сильной зависимости от европейских поставщиков. В стране нет ни рынка собственных семян, ни оборудования. В ближайшие годы ситуация не изменится.