Титов предложил продлить мораторий на товары ЕАЭС в Калининградской области Бизнес-омбудсмен Титов предложил продлить мораторий на ввоз товаров ЕАЭС в Калининградской области

Фото: Виталий Невар/РИА Новости

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил продлить мораторий, установленный до 1 февраля 2023 года, на ввоз и вывоз товаров Евразийского экономического союза в Калининградской области. Освобождение от весогабаритного контроля было установлено 22 сентября 2022 года и коснулось продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, сообщает «МК в Калининграде».

Как сообщает издание, омбудсмен обратился с предложением к премьер-министру России Михаилу Мишустину. Он пояснил, что такая мера необходима для уменьшения нагрузки на бизнес и улучшения взаимоотношений с иностранными партнерами и покупателями.

Титов предложил освободить от весогабаритного контроля не только товары первой необходимости, но и остальную продукцию ЕАЭС. Мораторий необходим в условиях антироссийских санкций и сложившейся в мире обстановки, считает омбудсмен.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам обратиться в правительство с предложением наложить мораторий на действие закона о госзакупках до завершения СВО. По ее словам, это позволит регионам быстрее принимать решения по строительству объектов инфраструктуры.