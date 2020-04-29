Титов предложил приравнять ИП без работников к самозанятым

https://static.news.ru/photo/02a66dca-8ae9-11ea-b038-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время пандемии коронавируса следует приравнять индивидуальных предпринимателей без работников к самозанятым.

С таким предложением выступил уполномоченный при главе государства по защите прав предпринимателей Борис Титов. Документ направлен президенту России Владимиру Путину.

Приравнять юридический статус ИП без наёмных работников к самозанятым гражданам на период действия ограничительных мер, — цитирует его предложение ТАСС.

Отмечается, что сохранение обязательных платежей для ИП без наёмных работников при падении выручки вынуждает их прекращать деятельность.

Ранее глава государства заявил, что предпринимателям в отраслях, пострадавших от антикоронавирусных мер, компенсируют расходы на зарплату сотрудникам в размере МРОТ в период за два месяца. Бизнес-омбудсмен Борис Титов тогда назвал «глотком воды в засуху» меры поддержки малого и среднего бизнеса, писал NEWS.ru.