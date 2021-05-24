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Российское судно — трубоукладчик «Фортуна» начало достройку участка газопровода «Северный поток - 2» в исключительной экономической зоне Германии. Об этом сообщает «Военное образование» со ссылкой на пресс-службу компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта.

Как уточняется , протяжённость данного отрезка составляет два километра. Согласно графику, Таким образом, «Фортуна» должна завершить работы на данном участке до окончания срока действия соответствующего разрешения - до сентября.

Ранее глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что вопрос достройки «Северного потока — 2» зависит лишь от скорости укладки труб, все соглашения со стороны регуляторов уже имеются в наличии.

21 мая Минфин США объявил о включении в санкционный список по проекту «Северный поток — 2» ряда российских компаний и судов. Под ограничения попали 13 судов России, среди которых значится «Академик Черский» и несколько компаний.

Проект СП-2 предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров, каждая — от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против проекта выступают США, которые хотят продавать в Европе сжиженный газ, а также Украина и некоторые страны Европы.