https://static.news.ru/photo/07b7c79a-2d57-11ea-86f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: flot.gazprom.ru

«Газпром» объявил тендер на выполнение работ по дооснащению сварочным оборудованием судна «Академик Черский» в рамках подготовки к дообустройству Киринского и Южно-Киринского месторождений на шельфе Сахалина.

С «Академиком Черским» связывают надежды на достройку газопровода «Северный поток — 2» после того, как швейцарская Allseas свернула работы, испугавшись американских санкций. Однако в задании на дооснащение судна говорится о его адаптации к работе с трубами диаметром 8, 16 и 32 дюйма, тогда как «Северный поток — 2» строится из 48-дюймовых труб, передаёт «Интерфакс».

Заявки на участие в тендерной процедуре принимаются до 15 января. Максимальная стоимость работ — 873,59 млн рублей.

Многоцелевое строительное судно Jascon 18, которое позднее получило название «Академик Черский», «Газпром» приобрёл в 2015 году. Сообщалось о проводимой в 2019 году масштабной модернизации: она рассчитана на два этапа. В 2019-м «Академик Черский» уже работал на морском месторождении «Газпрома» — Киринском, но не как трубоукладчик, а только как кран.

Ранее NEWS.ru писал, что министр энергетики России Александр Новак сообщил, что до конца 2020 года «Газпром» введёт в эксплуатацию «Северный поток — 2». По его словам, судно «Академик Черский», которое сможет достроить газопровод, находится сейчас на Дальнем Востоке. А его допподготовка займёт «некоторое время».

20 декабря американский лидер Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на следующий год. Документ предусматривает введение санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

Вашингтон потребовал от компаний, занимающихся прокладкой труб, остановить строительство. Первой работы остановила швейцарская компания Allseas и отозвала специальные суда. По словам её представителя Йенса Мюллера, осталось уложить около 160 километров трубопровода из 2460 километров.