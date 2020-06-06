Страны ОПЕК+: нужны слаженные действия для удержания низкой нефтедобычи

Снижение мирового спроса на нефть потребует слаженных действий членов ОПЕК+ для сохранения приемлемых цен, отмечено в совместном заявлении участников соглашения.
По их оценке, мировой суточный спрос в течение 2020 года сократится на девять миллионов баррелей. При этом страны ОПЕК и Россия договорились снизить совокупное производство на 9,7 миллиона баррелей в сутки. О намерении уменьшить объём добычи заявили и не входящие в соглашение США.
Консолидация этого постепенного восстановления потребует постоянной приверженности и активных усилий со стороны стран-участниц, — цитирует ТАСС коммюнике ОПЕК+.
Как писал NEWS.ru, 6 июня сообщество нефтедобывающих стран продлило соглашение о максимальном снижении добычи на месяц — до конца июля. Мексика отказалась присоединиться к договору, но её долю разделили между собой Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.
Цены на нефть начали падать в марте, когда на фоне начавшейся пандемии коронавируса разногласия России и Саудовской Аравии помешали продлить договор ОПЕК+ о квотах на нефтедобычу. В апреле стороны подписали новое соглашение, предусматривающее более радикальное снижение производства.
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