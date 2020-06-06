Страны ОПЕК+: нужны слаженные действия для удержания низкой нефтедобычи

https://static.news.ru/photo/6023e45e-a822-11ea-ad93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Снижение мирового спроса на нефть потребует слаженных действий членов ОПЕК+ для сохранения приемлемых цен, отмечено в совместном заявлении участников соглашения.

По их оценке, мировой суточный спрос в течение 2020 года сократится на девять миллионов баррелей. При этом страны ОПЕК и Россия договорились снизить совокупное производство на 9,7 миллиона баррелей в сутки. О намерении уменьшить объём добычи заявили и не входящие в соглашение США.

Консолидация этого постепенного восстановления потребует постоянной приверженности и активных усилий со стороны стран-участниц, — цитирует ТАСС коммюнике ОПЕК+.

Как писал NEWS.ru, 6 июня сообщество нефтедобывающих стран продлило соглашение о максимальном снижении добычи на месяц — до конца июля. Мексика отказалась присоединиться к договору, но её долю разделили между собой Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.

Цены на нефть начали падать в марте, когда на фоне начавшейся пандемии коронавируса разногласия России и Саудовской Аравии помешали продлить договор ОПЕК+ о квотах на нефтедобычу. В апреле стороны подписали новое соглашение, предусматривающее более радикальное снижение производства.