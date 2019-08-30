https://static.news.ru/photo/2f29380e-cc8b-11e9-998d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Тарифы на транспортировку нефти по территории Белоруссии увеличились на 3,7%. Такое решение было заблаговременно согласовано с Россией и предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), напомнили в белорусском ведомстве.

Рост тарифов с 1 сентября там объяснили необходимостью компенсировать недополученную выручку компании «Гомельтранснефть Дружба» после попадания загрязнённых нефтепроводов в трубопровод весной текущего года. Тогда продукцию отказались принимать нефтеперерабатывающие заводы Польши, Германии, Чехии и Венгрии, передаёт ТАСС .

Это может привести к невыполнению необходимых мероприятий по инвестиционной программе, направленных на обеспечение экологической безопасности и надежности транспортной системы ОАО «Гомельтранснефть Дружба», — пояснили в МАРТ.

В прошлый раз тарифы на транзит нефти по территории Белоруссии увеличивались 1 февраля текущего года

Снижение качества российской нефти было зафиксировано 19 апреля 2019 года. По данным концерна «Белнефтехим», содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу «Дружба» нефти превышало предельные показатели в десятки раз. Россия была вынуждена приостановить поставки в несколько стран. Некоторые из них потребовали компенсации.

По итогам работы в 2019 году стороны намерены провести анализ ситуации с прокачкой нефти по белорусской части трубопровода и определить размер дальнейшего изменения тарифов.