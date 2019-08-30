Тарифы на транспортировку нефти по территории Белоруссии увеличились на 3,7%. Такое решение было заблаговременно согласовано с Россией и предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), напомнили в белорусском ведомстве.
Рост тарифов с 1 сентября там объяснили необходимостью компенсировать недополученную выручку компании «Гомельтранснефть Дружба» после попадания загрязнённых нефтепроводов в трубопровод весной текущего года. Тогда продукцию отказались принимать нефтеперерабатывающие заводы Польши, Германии, Чехии и Венгрии, передаёт
Это может привести к невыполнению необходимых мероприятий по инвестиционной программе, направленных на обеспечение экологической безопасности и надежности транспортной системы ОАО «Гомельтранснефть Дружба», — пояснили в МАРТ.
В прошлый раз тарифы на транзит нефти по территории Белоруссии увеличивались 1 февраля текущего года
Снижение качества российской нефти было зафиксировано 19 апреля 2019 года. По данным концерна «Белнефтехим», содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу «Дружба» нефти
По итогам работы в 2019 году стороны намерены провести анализ ситуации с прокачкой нефти по белорусской части трубопровода и определить размер дальнейшего изменения тарифов.