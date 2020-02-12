https://static.news.ru/photo/0257df7c-3ec5-11ea-929b-fa163e074e61_660.jpg Фото: belneftekhim.by

Цены на нефть остаются стабильными после роста по итогам предыдущей сессии на фоне замедления темпов распространения коронавируса.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на $0,01 и достигла отметки в $55,78 за баррель.

Мартовский фьючерс на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) прибавил $0,14, составив $51,31 за баррель.

Стабильность цен связывают с улучшением прогнозов по снижению глобального спроса на нефть в результате эпидемии коронавируса.

Ранее опрошенные NEWS.ru эксперты сообщили, что несмотря на отдельные попытки вернуться на прежний уровень, стоимость нефти марки Brent может продолжить падение вплоть до $50 за баррель и даже ниже. На мировом рынке сохраняется общий тренд на снижение котировок, который подпитывают страхи дальнейшего распространения эпидемии коронавируса в Китае.