Стоимость нефти Brent превысила $46 за баррель

https://static.news.ru/photo/446d6c66-2d6b-11eb-a35e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цена на нефть марки Brent с поставкой в январе 2021 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,38% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $46,03 за баррель. В последний раз данный сорт нефти торговался выше $46 за баррель 2 сентября.

Цена на нефть марки Brent в $46,03 за баррель была зафиксирована в 11:22 мск, к 11:35 мск нефть этой марки торговалась уже на уровне $46,04 за баррель (+2,4%).

Стоимость нефти марки WTI находилась в это время на отметке в $43,32 за баррель, что на 2,12% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

По данным торгов МосБиржи на 10:48 мск, курс доллара снизился до 75,76 рубля, курс евро — до 89,91 рубля.

Как писал NEWS.ru, нефть дорожает после новостей об успешных испытаниях американской вакцины от коронавируса, разработанной компанией Moderna. Эффективность вакцины ранее оценили в 94,5%. Также на торгах сказалась новость с заседания экспертов ОПЕК+, предлагающих отсрочить увеличение нефтедобычи. Эксперты технического комитета ОПЕК+ 16 ноября рекомендовали министерскому комитету принять решение о сохранении текущих уровней ограничений.