Ставки сделаны: сколько должна стоить ипотекатоже верно

Больше половины россиян уверены: комфортная ставка по ипотеке не может быть выше 5%. Пятая часть населения считает, что ипотека должна быть ещё дешевле. Эти цифры заметно отличаются от тех, которые сегодня заёмщикам предлагают банки и даже льготные программы кредитования. NEWS.ru разбирался, где искать ту самую справедливость, о которой мечтают россияне.

По мнению большинства россиян, справедливая ставка по ипотеке должна составлять от 1 до 5% годовых. Так считают 55% наших сограждан, передаёт ТАСС со ссылкой на результаты опроса банка «Открытие».

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Каждый пятый при этом считает, что ставки по жилищным кредитам не должны превышать 1%. Только 7% россиян заявили, что справедливая цена ипотеки — 5-7% годовых и лишь 2% согласились с тем, что адекватной является ставка на уровне 7-9%.

Так уж вышло, что в России экономика чуть менее развита, чем в Европе, где ставки Центробанков околонулевые или в отрицательной зоне. Более того, и ипотечные кредиты иногда выдаются без процентов. Но фокус ЦБ сейчас — это попытки обуздать инфляцию и развитие фондового рынка, поэтому на рынок кредитных ставок фактически никто не обращает внимания. Алексей Кричевский эксперт Академии управления финансами и инвестициями эксперт Академии управления финансами и инвестициями

Желание россиян брать ипотеку под 0-5% более чем логично, считают эксперты. Жильё и без того стоит недёшево, существенно прибавив за последние два года из-за льготной ипотеки и перехода на проектное финансирование, говорит эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. При этом он советует не забывать, что банки — это всё-таки бизнес, а не благотворительность.

И ставки банков напрямую зависят от ставки Центробанка, который сейчас воюет с ветряными мельницами, так как рычагов влияния на инфляцию у госпожи Набиуллиной нет, — поясняет эксперт.

Напомним, власти решили продлить действие программы льготной ипотеки. Но ставка при этом вырастет с 6,5 до 7% годовых. А это заметно выше «справедливых» цифр, названных россиянами. Увы, но желаемый размер ипотечной ставки могут получить разве что льготники, проживающие на Дальнем Востоке, где сейчас действует «Дальневосточная ипотека». Благодаря этой программе можно взять жилищный кредит под 2% годовых.

Остальным россиянам придётся мириться со ставками в коридоре 8-10%, особенно после того, как ставка ЦБ поднимется до 6-6,5% в течение текущего года, указывает Кричевский. Что касается «справедливости» ставки, то это вещь субъективная. Если в США таковой могла бы быть ставка на уровне 2%, то во многих странах СНГ — около 10%, замечает эксперт.

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Ставка по ипотечному кредиту складывается из ключевой ставки ЦБ, премии за риск и прибыли банка, отмечает старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Антон Рогачевский. Поэтому ставки ниже 5% объективно можно считать несправедливыми, говорит он.

Во-первых, коммерческие банки берут кредиты у Банка России по уровню ключевой ставки. На текущий момент ключевая ставка составляет 5%. Во-вторых, банк принимает множество рисков на себя, обслуживая клиента и при этом обеспечивая возвратность средств ЦБ. В-третьих, и это естественно, банк хочет получить какую-то прибыль. Антон Рогачевский старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия»

По словам эксперта, рост стоимости жилья сейчас в большей степени обусловлен как раз программой льготной ипотеки, проценты по которой были минимальны в условиях пандемии. В текущих условиях адекватная ставка должна составлять 8-8,5%, уверен Рогачевский. Это бы позволило замедлить рост инфляции и увеличение стоимости жилья.

И это не самые высокие ставки за историю России, просто людям свойственно об этом забывать, — замечает эксперт.

Интересный факт: за последние десять лет, если смотреть исключительно на размер ставок, ипотека для россиян стала существенно доступнее. Например, в 2012 году средневзвешенная ставка по жилищным кредитам составляла 11,63%, в 2015 — 13,17%, в 2018 — 9,79%, а в 2021 году (по состоянию на 1 января) — 7,36%. А вот жильё доступнее не стало.

По оценкам ЦИАН, с апреля 2011 года объём ипотечной задолженности в целом по России увеличился в 10 раз, превысив 10 трлн рублей, в то же время зарплаты россиян выросли всего в 2,4 раза (с 20,3 до 48 тысяч рублей «на руки»). На каждого работающего сегодня приходится 142 тысячи рублей ипотечного долга. Десять лет назад средняя задолженность по кредиту была эквивалентна сумме 0,7 заработной платы. Чисто теоретически менее чем за месяц среднестатистический россиянин зарабатывал сумму, позволяющую закрыть условный ипотечный кредит. Сегодня речь идёт уже о трёх средних зарплатах — закредитованность населения увеличивается.

Нужно понимать, что десять лет назад ипотека не была так развита, как сейчас, поэтому долги граждан банкам за приобретённое жильё активно растут, объясняет Алексей Кричевский. Только за 2020 год ипотечный портфель вырос на 40%. Кроме этого, доходы населения переживали серьёзные падения в 2015 и 2020 годах. По словам эксперта, если бы они не сокращались в эти периоды, вполне возможно, что зарплаты населения относительно десятилетней давности выросли бы не в 2,4 раза, а в 5-7 раз. И тогда взгляд на ставки и размер ипотечного портфеля был бы принципиально другим.