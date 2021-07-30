Ставки по ипотеке обновили исторический минимум

Средневзвешенная ставка по выданной в июне 2021 года ипотеке опустилась на 0,23 процентного пункта по сравнению с маем и составила 7,07% годовых. Об этом говорится в материалах Центрального банка России.

Таким образом, она достигла исторического минимума за всю историю наблюдений с 2018 года. За период с января по июнь текущего года российские банки выдали 936,7 тысячи ипотечных кредитов на более чем 2,69 трлн рублей. Это на 44% больше, чем год назад по количеству и на 74% — по объёму.

Средневзвешенный срок по выданным в июне 2021 года ипотечным кредитам достиг 243,9 месяца, или 20 лет и почти четырёх месяцев. Общий банковский портфель ипотечных кредитов к 1 июля увеличился до более чем 10,56 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что полная стоимость кредита (ПСК) по ипотеке в России достигла исторически минимальных 8,5% годовых. Об этом свидетельствуют данные Объединённого кредитного бюро (ОКБ), располагающего информацией о 97% заёмщиков на отечественном рынке.

Отмечается, что на таком низком уровне ПСК находилась только в марте текущего года. На тот момент ключевая ставка Центробанка России составляла 4,25% годовых. Сейчас этот показатель достиг 6,5%.