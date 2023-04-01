В России один вид алкоголя подорожал на десять процентов «Контур.Маркет»: цена за бутылку пива в России с начала 2021 года выросла на 10%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя цена за полулитровую бутылку пива в России с начала 2021 года выросла на 10%, как подсчитали аналитики сервиса «Контур.Маркет», передает ТАСС. По данным исследования, пивные продажи в выходные дни выше, чем в праздники, и тренд сохраняется из года в год. И за январь-февраль 2023 года среди всех купленных бутылок алкоголя доля пива составила 55%.

За 2022 год пробили на 6% больше чеков с пивом, чем за 2021 год. Самые значительные пики продаж приходятся на выходные, а не на праздничные дни. <...> Традиционно, по субботам и воскресеньям пива покупают примерно на 30% больше, чем в будни. При этом средняя цена за бутылку 0,5 л растет: по сравнению с началом 2021 года цена выросла на 10%, — рассказала аналитик Дарья Жигалина.

С 1 апреля в России вступили в силу требования обязательной маркировки пивных кег, предназначенных для продаж пива в розлив в магазинах и барах. При этом не обязательно маркировать кег, из которого пиво будут разливать по бутылкам и продавать в таком виде в пивоварне. Эксперт сервиса Оксана Леонова пояснила, что в таком случае нужно наносить код маркировки на каждую бутылку отдельно.

Ранее сообщалось, что введение маркировки не отразится на ценах для потребителей, так как из-за нововведений рост себестоимости продукции за грядущие шесть лет не превысит 0,43%. Бюджетный эффект от пивного маркирования оценивается более чем в 38,6 млрд рублей в год.