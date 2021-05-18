Стало известно, когда появится прототип цифрового рубля

Прототип цифрового рубля будет создан Банком России в конце текущего года. Об этом сообщает агентство ПРАЙМ со ссылкой на первого зампреда ЦБ Ольгу Скоробогатову.
Прототип мы делаем в конце года, — заявила она в ходе открытого заседания рабочей группы комитета Госдумы по финансовому рынку.
По словам зампреда, дальнейшие этапы будут прорабатываться в контакте с рынком. Скоробогатова отметила, что в настоящий момент готовы консультативный доклад и концепция цифрового рубля.
Идею цифрового рубля Банк России представил в середине октября 2020 года. Он будет представлен в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке.
Ранее эксперты НИУ ВШЭ отнесли возможное введение цифрового рубля к главным решениям властей 2020 года. По их мнению, выплата зарплат, пособий и иных платежей социального характера таким образом позволит лучше контролировать целевое использование средств.