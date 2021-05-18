Стало известно, когда появится прототип цифрового рубля

https://static.news.ru/photo/5534d328-b7f3-11eb-b157-96000091f725_660.jpg Фото: Holger Weitzel/imageBROKER.com/Global Look Press

Прототип цифрового рубля будет создан Банком России в конце текущего года. Об этом сообщает агентство ПРАЙМ со ссылкой на первого зампреда ЦБ Ольгу Скоробогатову.

Прототип мы делаем в конце года, — заявила она в ходе открытого заседания рабочей группы комитета Госдумы по финансовому рынку.

По словам зампреда, дальнейшие этапы будут прорабатываться в контакте с рынком. Скоробогатова отметила, что в настоящий момент готовы консультативный доклад и концепция цифрового рубля.

Идею цифрового рубля Банк России представил в середине октября 2020 года. Он будет представлен в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке.

Ранее эксперты НИУ ВШЭ отнесли возможное введение цифрового рубля к главным решениям властей 2020 года. По их мнению, выплата зарплат, пособий и иных платежей социального характера таким образом позволит лучше контролировать целевое использование средств.