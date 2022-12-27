Стало известно, что должен платить работодатель сотруднику помимо зарплаты Юрист Кудерко: работник имеет право на оплату больничного, отпусков и командировочных

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Работодатели обязаны предоставлять сотрудникам ряд выплат, помимо заработной платы. В перечень входит оплата больничного, отпусков, декретного отпуска, командировочных, НДФЛ и компенсация использования личного имущества. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала юрист Елена Кудерко.

Она отметила, что доплаты полагаются, в частности, за сверхурочную работу, если работник перерабатывает указанный в трудовом договоре объем времени или выполняет дополнительные обязанности. При этом первые два часа переработки оплачиваются в полуторном размере, последующие в двойном. Кроме того, сотрудник может взять компенсацию сверхурочных не деньгами, а отгулом.

При отправке в командировку работник должен получить от работодателя не только компенсацию за проезд и оплату жилья, но и так называемые суточные — не менее 700 рублей в сутки. Кроме того, в случае использования работником личного имущества, оплачивать должны и его. Сумма оплаты должна быть определена в договоре сторонами.

Также работодатель обязан частично оплачивать простой на работе, а раз в год — индексировать зарплату.

Ранее юрист Денис Аулов рассказал, что годовую премию или тринадцатую зарплату могут выплатить либо всему рабочему коллективу, либо части сотрудников, которые соответствуют определенным критериям. По его словам, как правило, выплату назначают за выполнение годового плана, повышение эффективности труда и достижение определенных рабочих целей. Размер выплаты определяется индивидуально каждой организацией, также организация может увеличить ее размер для конкретных сотрудников. Эксперт подчеркнул, что выплата годовой премии является правом, а не обязанностью работодателей.

Юрист Наталья Грешнова в свою очередь рассказала, что тринадцатую зарплату традиционно выплачивают военнослужащим, работникам бюджетной сферы и крупных корпораций. По словам эксперта, в большинстве случаев данное вознаграждение получают лишь те работники, кто добился значительных успехов и имеет большой стаж работы.