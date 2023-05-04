Стала известна причина сокращения добычи нефти в России Энергоэксперт Юшков назвал регулирование цен причиной сокращения добычи нефти в России

Фото: Aleksander Lyskin/Global Look Press

Для того, чтобы отрегулировать цены на нефтепродукты и поднять их на высокий уровень, в России необходимо было сократить объемы добычи сырья, пояснил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В беседе с Lenta.ru энергоэксперт отметил, что заявления об этом приходится делать публично, так как рынок «достаточно психологичен».

Сокращение добычи необходимо, чтобы подтолкнуть цену вверх, поддержать ее за счет снижения объема предложения. Но, поскольку рынок нефти очень психологичен, особенно в том, что касается фьючерсов, выступать с заявлениями, опровержениями необходимо публично. Важно правильно задать информационный фон, — рассказал Юшков.

По словам эксперта, заявление о сокращении добычи нефти было сделано еще в феврале вице-премьером России Александром Новаком. Юшков уточнил, что сейчас отследить динамику невозможно, так как статистику закрыли. Он добавил, что, в связи с этим, появилось большое число спекуляций на тему того, что Россия обманывает ОПЕК+ и на самом деле не сокращает объемы добычи сырья.

Новак ранее заявил, что Россия добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в день по сравнению с показателями за февраль 2023 года. По его словам, мониторинг ситуации с нефтью будет проводиться по независимым источникам.