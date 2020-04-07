Спрос на посуточную аренду квартир в РФ взлетел из-за самоизоляции

https://static.news.ru/photo/b1096e9a-78a5-11ea-984a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители России, желающие работать во время самоизоляции вдали от родных, оживили падающий рынок посуточной аренды в РФ. С 23 марта по 6 апреля 2020 года спрос взлетел на 50%.

В тройке самых дорогих городов оказались Москва, Санкт-Петербург и Казань. Минимальная ставка за однокомнатную квартиру составляет 800 рублей в сутки. «Двушка» обойдётся минимум в 900 рублей за сутки в Казани, от 1000 рублей в Северной столице и от 1500 рублей — в Москве. Трёхкомнатная квартира стоит от 1500 рублей в сутки в Казани и в городе на Неве, от 2000 рублей в сутки — в Москве, говорится на федеральном портале «Мир квартир».

За сутки в России зафиксировали 1154 случая заражения COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных достигло 7497 заболевших в 81 регионе. По данным на 7 апреля 2020 года, число летальных исходов за весь период с начала распространения инфекции составило 58. При этом выздоровевших — 494 человека.

В мире коронавирусной инфекцией нового типа заразились свыше 1,3 млн граждан, погибли более 74 тысяч, около 284 тысяч поправились.

Ранее NEWS.ru сообщал, что режим самоизоляции позволит россиянам заняться корректировкой своего питания и сбросить за месяц от трёх до пяти килограммов. Так считает врач-диетолог Светлана Исакова.