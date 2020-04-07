Спрос на посуточную аренду квартир в РФ взлетел из-за самоизоляции

Жители России, желающие работать во время самоизоляции вдали от родных, оживили падающий рынок посуточной аренды в РФ. С 23 марта по 6 апреля 2020 года спрос взлетел на 50%.
В тройке самых дорогих городов оказались Москва, Санкт-Петербург и Казань. Минимальная ставка за однокомнатную квартиру составляет 800 рублей в сутки. «Двушка» обойдётся минимум в 900 рублей за сутки в Казани, от 1000 рублей в Северной столице и от 1500 рублей — в Москве. Трёхкомнатная квартира стоит от 1500 рублей в сутки в Казани и в городе на Неве, от 2000 рублей в сутки — в Москве,
В мире коронавирусной инфекцией нового типа заразились свыше 1,3 млн граждан, погибли более 74 тысяч, около 284 тысяч поправились.
Ранее NEWS.ru сообщал, что режим самоизоляции позволит россиянам заняться корректировкой своего питания и сбросить за месяц от трёх до пяти килограммов. Так считает врач-диетолог Светлана Исакова.
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