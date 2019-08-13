Главный корабельный вуз России — Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ) обзаведётся собственным спортивным комплексом. Этот инновационный проект будет реализован девелоперской компанией «Киевская площадь».

Спорт как способ достичь большего

На данном этапе бюджет строительства спорткомплекса СПбГМТУ оценивается примерно в 1 млрд рублей. Средства на данный проект были выделены группой компаний «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева.

Площадь здания займёт 5,5 тыс. кв. метров. Предусмотрено также обновление кампуса с велодорожками и Аллея выпускников. Вся территория кампуса расположится на 165 тыс. кв. м, а открытие запланировано на август 2020 года.

Неотъемлемая часть любого обучения — это качественный отдых и досуг, поэтому строительство спортивного объекта является важным этапом для вуза.

В церемонии закладки памятной капсулы на месте будущего строительства приняли участие секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, замминистра науки и высшего образования Марина Боровская, главком ВМФ Николай Евменов, а также председатель совета директоров девелоперской компании «Киевская площадь» Год Нисанов.

Ни дня без спорта

СПбГМТУ, также известный как «Корабелка», готовит инженеров-кораблестроителей. Спорту вуз уделяет особое внимание: студенты занимаются баскетболом, гандболом, футболом, увлекаются пауэрлифтингом, водным поло и даже греблей. Вуз регулярно принимает участие в соревнованиях, в том числе и международных. В новом спортивном комплексе будет 25-метровый бассейн и волейбольный комплекс, готовый принимать до 2000 зрителей.

По мнению Николая Патрушева, новый спорткомплекс заинтересует не только студентов, но и преподавателей университета, а также привлечёт внимание в качестве городской спортплощадки. Здесь вполне могут проводиться соревнования, чемпионаты, а также тренировки санкт-петербургских клубов «Зенит» и «Ленинградка».

«Корабелка» сотрудничает с крупнейшими корпорациями страны — «Роснефтью», «Газпромом», Росатомом и другими, что становится весомым аргументом для абитуриентов при выборе профессии и учебного заведения.

В свою очередь Александр Гуцан отметил, что спорткомплекс будет способствовать дальнейшему совершенствованию учебного процесса. А ректор СПбГМТУ Глеб Туричин назвал спортивные дисциплины неотъемлемой частью подготовки инженеров и залогом формирования высоких морально-волевых качеств учащейся молодежи.

Необходимые инвестиции

Девелоперская компания «Киевская площадь» занималась такими проектами, как ТЦ «Европейский», Radisson Collection Hotel Moscow (бывшая гостиница «Украина») и Radisson Royal, крупнейший в Европе агропродовольственный кластер «Фуд Сити», «Москвариум» и др. Компания занимается также реконструкцией зданий устаревших автовокзалов. Так, в настоящее время подходит к концу полная реконструкция Щёлковского автовокзала, который станет современным транспортно-пересадочным узлом.

Спортцентр «Корабелки» — не первый опыт строительства девелопера в Санкт-Петербурге. Компания участвовала в реконструировании Никольского Морского собора в Кронштадте, который стоял в запустении почти 80 лет.