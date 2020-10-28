СП: переход на прямые выплаты может привести к нехватке средств на пособия

https://static.news.ru/photo/1c7a6a6e-196c-11eb-bc2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Счётная палата оценила риски окончательного перехода на прямые выплаты гражданам от Фонда социального страхования (ФСС), запланированного на начало 2021 года.

В рамках прямых выплат пособия будет начислять напрямую ФСС, а не работодатель, как в «зачётной» системе. По мнению аудиторов, несмотря на некоторые преимущества новой системы, её главным риском остаётся неустойчивость финансовой системы ФСС. В преддверии окончательного перехода на новый механизм начислений СП проанализировала опыт пилотных регионов за период с 2011 по 2019 год, пишут «Известия».

Специалисты отнесли к плюсам новой системы возможность контролировать начисление пособий, отказ от системы взаимозачёта между фондом и страхователями и упрощение налоговой отчётности, большую прозрачность процедуры, а также устранение задолженности перед работодателями, которая возникала из-за того, что расходы на выплату пособий часто превышали сумму начисленных взносов. Однако, как предупредили в Счётной палате, отделения ФСС после перехода могут столкнуться с нехваткой средств на выплату некоторых видов пособий. В частности, больничных и пособий по беременности, родам и уходу за детьми, на которые приходится большая часть расходов. Так, в 2019 году доля расходов на выплаты пособий по временной нетрудоспособности составила 47,9%.

Главный риск— это финансовая неустойчивость системы обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ), то есть образование дефицита средств на покрытие социальных обязательств фонда перед застрахованными лицами, — говорится в отчёте.

Уточняется, что в бюджете на 2020 год заложен дефицит по страхованию на случай временной нетрудоспособности и материнства (ВНиМ) в размере 14,4 млрд рублей, СП оценила дефицит в 83 млрд рублей. В 2021 году дефицит, как подсчитали аудиторы, составит более 55 млрд рублей. Специалисты акцентировали внимание на том, что проблема может обостриться на фоне пандемии.

Изучив опыт пилотных регионов, в ведомстве выяснили, что в 50 из них (85% от общего количества) финансовый результат исполнения бюджета ФСС в части страхования на случай ВНиМ в первый год реализации проекта ухудшился. В первую очередь такая ситуация связана с тем, что ранее основная часть нагрузки ложилась на работодателя, если размер пособия превышал объём начисленных в ФСС выплат, компания выплачивала их самостоятельно и ждала погашения задолженности от ФСС. С переходом на прямые выплаты такая возможность исчезнет.

Тем не менее в СП отметили, что особенно остро проблема дефицита будет стоять в начале перехода, а после стабилизируется. Такой вывод аудиторы сделали, также опираясь на опыт регионов. К концу 2019 года в 14 регионах из 33, участвующих в проекте дольше трёх лет, сложился профицит, в 16 уменьшился объём дефицита.

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