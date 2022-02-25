Совет ЕС затребовал от банков отчёт о вкладах россиян свыше €100 тыс.

Совет ЕС обязал банки отчитаться о счетах россиян свыше €100 тысяч, а также получить обоснование происхождения этих денег. Требование содержится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в Официальном журнале Евросоюза.

Банки должны представить данные не позднее 27 мая 2022 года. При этом финансовым организациям рекомендуется соблюдать конфиденциальность и служебную тайну

Не позднее 27 мая 2022 года предоставить в национальные компетентные органы государств-членов, в которых они расположены, или в Еврокомиссию список депозитов, превышающих €100 тыс. и принадлежащих российским гражданам или проживающим в России физическим лицам, или учреждённым в России юридическим лицам, организациям или органам, — говорится в постановлении Совета ЕС.

Отмечается, что эта информация должна предоставляться ежегодно. Данное требование связано с санкциями, введёнными в отношении России из-за ситуации на Украине. В частности, россиянам, которые персонально не попали под санкции, ограничат сумму вкладов. Им разрешат держать на счетах не более €100 тысяч.

Ранее Евросоюз решил прекратить действие договора с Россией по упрощённой выдаче виз. Соглашение потеряет юридическую силу с 28 февраля.