Собянин выступил против выплаты всем гражданам из бюджета

https://static.news.ru/photo/b60657d2-75b2-11ea-946c-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин отрицательно отнёсся к идее выплат всем гражданам из бюджета в связи с распространением коронавирусной инфекции.

По его словам, большинство предприятий смогут выплатить зарплаты в нерабочий месяц, а раздача финансовой помощи неподъёмна для бюджетов регионов.

Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее, — cчитает Собянин.

Мэр Москвы заявил, что в приоритетной поддержке нуждаются те виды бизнеса, где больше всего людей перестали ходить на работу.

NEWS.ru писал, что сотрудники предприятий малого и среднего бизнеса потеряют так называемые зарплаты в конверте по итогам нерабочего апреля. Такое мнение высказал заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Плеханова Дмитрий Завьялов.

Эксперт заявил, что от двух до пяти миллионов человек работают в секторе малого и среднего предпринимательства без оформления трудовых отношений. Завьялов считает, что часть из них потеряет работу.

Президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплаты. Угроза распространения коронавируса в России сохраняется, пик эпидемии ещё не был пройден, считает президент.

Всего в России коронавирус диагностирован у 4149 человек. Зафиксировано 34 летальных случая, выздоровел 281 человек. В Москве коронавирус диагностирован у 2923 человек, 168 пациентов излечились, умерли 20 человек.