https://static.news.ru/photo/26ee096e-d08f-11e9-b163-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что каждый пятый рубль российская экономика получает благодаря Москве.

Московский градоначальник выступил в эфире телеканала «Россия 24» . По словам Собянина, крупные городские агломерации, подобные столице РФ, выступают локомотивами развития для экономики своих стран.

Если мы так не любим большой город, давайте представим, что его нет. Тогда все близлежащие регионы окунутся в нищету: они сегодня 70% своей продукции поставляют в Москву. Не будет каждого пятого рубля в стране, — отметил мэр.

Собянин также напомнил, что Москва отчисляет в государственный бюджет около 2 трлн рублей каждый год и создаёт около двух миллионов рабочих мест в Подмосковье и 3,5 млн в других регионах за счёт своей экономики.

Как сообщал News.ru, 3 сентября московский мэр открыл после реконструкции автомобильную развязку на МКАД и отчитался об успехах столичных городских властей в деле дорожного строительства.