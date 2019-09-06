Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что каждый пятый рубль российская экономика получает благодаря Москве.
Московский градоначальник выступил в эфире телеканала
Если мы так не любим большой город, давайте представим, что его нет. Тогда все близлежащие регионы окунутся в нищету: они сегодня 70% своей продукции поставляют в Москву. Не будет каждого пятого рубля в стране, — отметил мэр.
Собянин также напомнил, что Москва отчисляет в государственный бюджет около 2 трлн рублей каждый год и создаёт около двух миллионов рабочих мест в Подмосковье и 3,5 млн в других регионах за счёт своей экономики.
Как сообщал News.ru, 3 сентября московский мэр открыл после реконструкции автомобильную развязку на МКАД и отчитался об успехах столичных городских властей в деле дорожного строительства.