Собянин: Москва восстановила около 80% экономических мощностей

https://static.news.ru/photo/d594518a-a4f1-11ea-8081-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 80% предприятий, компаний и учреждений Москвы начали работать в штатном режиме, рассказал глава мегаполиса Сергей Собянин во время конференции градоначальников со всего мира «Вместе мы выстоим. Города против COVID-19».

Говоря о борьбе с пандемией, чиновник добавил, что в РФ создают «около трёх вакцин», идут клинические испытания препаратов, пишет ТАСС.

Я надеюсь, что осенью Москва получит первые партии вакцины, что будет основой безопасности, эффективной борьбы с коронавирусом. Но до тех пор всё равно придётся обеспечивать специальный режим самосохранения граждан, — заявил Собянин.

Он отметил, что развёрнутые в Москве медицинские мощности для лечения пациентов с коронавирусом были использованы лишь наполовину.

Мэр подчеркнул, что на основе проанализированного опыта были сделаны «соответствующие выводы». В итоге в столице сформирована крупнейшая в мире госпитальная система, которая включает в себя почти 40 тысяч постоянных и временных коечных мест.

Ранее NEWS.ru сообщал, что столичные парки остались практически пусты, несмотря на то что мэр Москвы Сергей Собянин разрешил прогулки по расписанию.

По состоянию на 2 июня в РФ выявлен 423 741 случай COVID-19, 5037 человек скончались, 186 985 — выздоровели. Число летальных исходов возросло за сутки на 182. Таким образом, всего в РФ ушли из жизни 5037 пациентов с коронавирусом.