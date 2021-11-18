Скоростные трамваи запустят в Ростове-на-Дону

Инфраструктура скоростного трамвайного движения появится в Ростове-на-Дону в рамках концессионного соглашения. На проект запланированы 51,18 млрд рублей инвестиций, сообщил губернатор региона Василий Голубев изданию argumenti.ru. Кроме инвестиционных средств, будут использованы деньги инфраструктурного кредита, госкорпорации развития ВЭБ.РФ и Фонда национального благосостояния.

В донской столице будет создана система современного скоростного трамвайного движения, которая соединит центр города с развивающимися микрорайонами Ростова. Будет модернизировано или заново построено более 120 километров трамвайной сети, создана современная инфраструктура городского рельсового электротранспорта и закуплен новый подвижной состав, — сказал Голубев.

Он добавил, что важным станет строительство «Западной хорды». По словам губернатора, её пока нет даже в виде проекта, но совместные шаги по его созданию были обговорены с инвестором.

Также Голубев подвёл итоги Международного транспортного форума «Транспорт России-2021». На нём Ростовская область подписала соглашения более чем на 84 млрд рублей, и все они, по словам губернатора, прикладные и имеют конкретные направления.

Ранее сообщалось, что в Москве открылся форум «Транспорт России». Мероприятие стартовало с пленарной дискуссии «Транспорт России — 2035. От стратегии — к реализации».