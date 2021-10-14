Силуанов призвал не допустить раскручивания стагфляционной спирали

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что видит риски развития мировой экономики по сценарию стагфляции. Он связывает их с применением ряда стимулов, которые несоразмерны возможностям восстановления экономик. Слова Силуанова приводит пресс-служба Минфина по итогам заключительной встречи министров финансов и управляющих центральными банками Группы двадцати.

Инфляция превышает целевой показатель уже в 14 странах «двадцатки», и во многих развитых странах масштабы инфляционного давления беспрецедентны <...> Это стало следствием применения стимулов, несоразмерных возможностям восстановления экономик, — сказал глава Минфина.

Он отметил, что ключевым вопросом экономической политики является определение данного всплеска как переходного или долговременного явления. По словам Силуанова, Россия придерживается траектории нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики и порекомендовал странам Группы двадцати как можно скорее перейти к нормализации.

Сейчас важно не допустить раскручивания стагфляционной спирали, — заключил глава Минфина.

Ранее в Минфине заявили, что инфляция в России приблизилась к максимальным значениям, при этом там спрогнозировали снижение показателя к концу года. По данным Минэкономразвития, к 27 сентября годовая инфляция ускорилась до 7,26% с 6,96% неделей ранее. В последний раз эта отметка превышалась в 2016 году.

О возможности стагфляции в Российской экономике говорилось в прогнозе Saxo Bank по глобальным рынкам на IV квартал 2021 года. По данным аналитиков, РФ по уровню инфляции в 2021 году находится на третьем месте в мире после Турции (19,3%) и Бразилии (9,7%). Среди причин — возобновление функционирования экономики, затруднения с поставками и логистикой, рост цен на сырьё и топливо, а также социальные выплаты в преддверии выборов.