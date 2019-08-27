https://static.news.ru/photo/8596e1e6-c8ee-11e9-ac08-fa163e074e61_660.jpg Герхард Шрёдер Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредёр обратился к российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением снизить в шесть раз норматив допустимого содержания хлорорганики в нефти. Также экс-канцлер ФРГ предложил создать институт независимых инспекторов для контроля за качеством сырья из РФ.

В письме Дмитрию Медведеву Герхард Шрёдер пишет, что после инцидента с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» следует восстанавливать имидж российского «чёрного золота». Не допустить повторения ситуации, по мнению бывшего канцлера Германии, поможет институт сюрвейеров (независимых инспекторов), которые могли бы ежедневно проверять качество сырья в трубопроводах «Транснефти», пишут « Ведомости ».

Кроме этого, Шрёдер предложил ужесточить требования к максимально допустимому содержанию хлорорганики в нефти с нынешних 6 ppm до 1 ppm.

Также глава совета директоров «Роснефти» советует Медведеву расширить перечень информации, которую должна раскрывать «Транснефть» нефтекомпаниям и усилить контроль за мини-НПЗ вплоть до прекращения деятельности, если они выдают продукцию несоответствующего качества.

В обращении Герхард Шрёдер указал, что он против передачи в управление «Транснефти» всех пунктов сдачи и приема топлива в России.

Как писал News.ru, ранее вице-президент «Роснефти» Отабек Каримов заявил, что полностью оценить ущерб от инцидента с трубопроводом «Дружба» пока нельзя. Это связано с тем, что ещё не реализована загрязнённая нефть, отгруженная в танкеры в Усть-Луге.