Сенатор предлагает поддерживать только те отрасли, которые тянут экономику

https://static.news.ru/photo/5b794418-7509-11ea-91a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государству сейчас нужно поддерживать только те отрасли и предприятия, которые тянут экономику. Об этом заявил замглавы Экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

Нужно поддерживать те отрасли и предприятия, которые тянут на себе экономическое развитие страны, — цитирует его РИА Новости.

Калашников добавил, что остальным нужно помочь сохраниться и сохранить персонал. Кроме того, остро встанет вопрос, насколько в регионах способны дифференцировать бизнес по степени важности для государства.

По его мнению, власти могли бы ввести структурированную изоляцию, когда часть предприятий отправляют своих сотрудников на самоизоляцию тех работников, чье отсутствие некритично для его работы.

Как писал NEWS.ru, конфедерация труда России (КТР) внесла в правительство РФ и в Госдуму предложения по поддержке рынка труда. В частности, предлагается разрешить оплату из Фонда социального страхования (ФСС) работникам, оказавшимся в вынужденном простое из-за пандемии коронавируса.