Сельскую ипотеку могут продлить до 2030 года

https://static.news.ru/photo/a8dba8f2-18a8-11eb-82fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минсельхоз прорабатывает предложения о продлении программы сельской ипотеки до 2030 года из-за её востребованности.

Как уточнили в ведомстве, интерес к программе проявляют не только сельчане, но и городские жители, пишут «Известия».

Первый год работы показал, что такая возможность приобретения или строительства жилья вызвала интерес не только у жителей села, но и у горожан, которые сегодня всё чаще принимают решение о переезде за город, — рассказали в Минсельхозе.

В Россельхозбанке подтвердили, что с момента запуска программы сельской ипотекой заинтересовались более 120 тысяч граждан, при этом спрос на кредитное жильё в сельской местности растёт от месяца к месяцу. По данным Минсельхоза, лидерами по выдаче сельской ипотеки стали Ленинградская область, Башкортостан, Новосибирская область, Татарстан и Удмуртия. В программе участвуют сельские территории всех российских регионов, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Годовая ставка составляет от 0,1% до 3%, максимальная величина кредита — три миллиона рублей для всех регионов, кроме ДФО и Ленинградской области (до пяти миллионов).

Субсидирование процентной ставки реализуется в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», срок реализации которой заканчивается в 2025 году, и её финансирование также предусмотрено на ближайшие пять лет. В 2020 году по программе было выдано более 25,5 тыс. займов на общую сумму более 50 млрд рублей. Причем из 1,5 млрд рублей, выделенных на реализацию программы в этом году, 1,3 млрд уже задействованы в обеспечении выданных кредитов. Дефицита средств, как подчеркнули в Минсельхозе, при этом не наблюдается.

Сельская ипотека призвана содействовать оживлению экономической активности на селе, а также способствовать достижению роста показателей занятости населения и более активного использования невостребованных земель под нужды сельхозпроизводства, прокомментировали программу в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко.

Очевидно, что данный механизм за счет пониженной процентной ставки по ипотечному кредиту для граждан стал наиболее востребованной мерой господдержки, — отметили в аппарате.

Председатель комиссии Общественной палаты по развитию АПК и сельских территорий Юлия Оглоблина добавила, что программа сельской ипотеки часто используется для покупки квартир в пригородах и малых городах. По её мнению, необходима корректировка механизма программы, чтобы расширить возможность ее использования для строительства домов в глубинке.

Как писал NEWS.ru ранее, до 1 июля 2021 года в России продлена программа льготной ипотеки. Соответствующий указ подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.