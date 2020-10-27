В России продлили программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года

До 1 июля 2021 года в России продлена программа льготной ипотеки. Соответствующий указ подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
В рамках указанной программы гражданам выдаются средства на покупку квартиры в новостройках. Россияне из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут взять кредит на максимальную сумму в 12 млн рублей. В других регионах ипотечный «потолок» — 6 млн.
Граждане должны иметь первоначальный взнос в объёме не менее 15% от общей стоимости жилья. Государство возместит банкам разницу между рыночной ставкой и льготной в 6,5%.
Программа стартовала 17 апреля. Изначально она должна была завершиться 1 ноября, однако президент Владимир Путин поручил продлить её срок. В настоящее время на долю программы приходится 90% кредитов, оформленных для приобретения жилья в новостройках. За прошедшие шесть месяцев было выдано более 230 тыс. кредитов. Общая сумма — 669 млрд рублей,
Продление программы позволит выдать ещё 600 тыс. кредитов на 1,8 млрд рублей. Из них 152 тыс. кредитов на 303 млрд рублей может быть выдано до конца года, — отметили в пресс-службе кабмина.
Как ранее писал NEWS.ru, за последние годы ипотека стала массовым продуктом и главным способом улучшения жилищных условий. Однако в перспективе этот инструмент вряд ли будет так же эффективен, как прежде, несмотря на дальнейшее снижение ставки по кредиту, рассказала председатель комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева.