В России продлили программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года

https://static.news.ru/photo/1f8466f2-183a-11eb-b10f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

До 1 июля 2021 года в России продлена программа льготной ипотеки. Соответствующий указ подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В рамках указанной программы гражданам выдаются средства на покупку квартиры в новостройках. Россияне из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут взять кредит на максимальную сумму в 12 млн рублей. В других регионах ипотечный «потолок» — 6 млн.

Граждане должны иметь первоначальный взнос в объёме не менее 15% от общей стоимости жилья. Государство возместит банкам разницу между рыночной ставкой и льготной в 6,5%.

Программа стартовала 17 апреля. Изначально она должна была завершиться 1 ноября, однако президент Владимир Путин поручил продлить её срок. В настоящее время на долю программы приходится 90% кредитов, оформленных для приобретения жилья в новостройках. За прошедшие шесть месяцев было выдано более 230 тыс. кредитов. Общая сумма — 669 млрд рублей, передаёт «Москва 24».

Продление программы позволит выдать ещё 600 тыс. кредитов на 1,8 млрд рублей. Из них 152 тыс. кредитов на 303 млрд рублей может быть выдано до конца года, — отметили в пресс-службе кабмина.

Как ранее писал NEWS.ru, за последние годы ипотека стала массовым продуктом и главным способом улучшения жилищных условий. Однако в перспективе этот инструмент вряд ли будет так же эффективен, как прежде, несмотря на дальнейшее снижение ставки по кредиту, рассказала председатель комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева.