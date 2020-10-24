ОП: доля россиян, способных воспользоваться ипотекой, будет снижаться

https://static.news.ru/photo/dd451fb6-1780-11eb-a202-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последние годы ипотека стала массовым продуктом и главным способом улучшения жилищных условий. Однако в перспективе этот инструмент вряд ли будет так же эффективен, как прежде, несмотря на дальнейшее снижение ставки по кредиту. Об этом NEWS.ru рассказала председатель комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева.

Согласно докладу Центробанка о жилищном строительстве, только 35% российских семей могут позволить себе ипотеку при покупке квартир из расчета 18 кв. м жилой площади на человека, отметила она.

Можно предположить, что в связи с ростом стоимости квадратного метра, зафиксированного в 2020 году, и снижением доходов граждан в период пандемии, доля населения, способного воспользоваться ипотекой для покупки нового жилья, будет снижаться. Кроме того, стандартный ипотечный кредит выдаётся сейчас, как правило, для покупки квартиры. При этом в огромном количестве российских городов (и тем более сёл) многоэтажное жилищное строительство не ведётся. Так что людям, проживающим в данных населённых пунктах, ипотека недоступна не только по финансовому, но и по географическому признаку, — пояснила Разворотнева.

Программа бесплатного предоставления жилья льготным категориям граждан пока оправдывает себя плохо, добавила эксперт. Так, в настоящее время государство накопило обязательства по обеспечению жильём более чем 4 млн семей в рамках отдельных программ, из них — не менее 2,4 млн очередников. Средний срок ожидания такой квартиры составляет 20 лет.

Для решения жилищных проблем населения в России следует развивать наёмный жилищный фонд, полагает общественница. Так, в ряде европейских стран доля наёмного фонда составляет около половины от всего жилья.

Ранее экономист предположил, что льготные ипотечные программы в условиях нестабильной экономической ситуации из-за пандемии могут привести к тому, что многие россияне потеряют свои квартиры в попытках расплатиться с банками. Эксперт напомнил, что при задержках выплат по кредиту банк может отнять заложенную квартиру заёмщика, писал NEWS.ru.