Сечин попросил у кабмина льготы для газовых проектов «Роснефти»

https://static.news.ru/photo/e27d69e6-941a-11ea-a8f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Глава «Роснефти» Игорь Сечин направил в кабмин РФ письмо, в котором попросил предоставить налоговые льготы на проекты по трудноизвлекаемым залежам газа березовской свиты в Западной Сибири.

В частности, в письме говорится, что березовская свита скважин Харампурского месторождения имеет сложные геологические особенности, поэтому добыча из этих залежей газа будет нерентабельна без льгот, сообщает РБК.

Так, компания предложила правительству снизить ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) до коэффициента 0,21.

Как ранее писал NEWS.ru, российская нефтегазовая компания «Роснефть» в 2019 году заключила договоры на поставку нефти в Польшу общим объёмом до 12 млн тонн и в Чехию — до 15,1 млн тонн.