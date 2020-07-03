Сбербанк составил топ-10 восстановленных секторов экономики России

https://static.news.ru/photo/3f102cf2-bd24-11ea-8bef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Десять секторов экономики России продемонстрировали рост объёмов выручки за июнь по сравнению с первым месяцем лета 2019 года, следует из официального сообщения Сбербанка.

В частности, в топ-10 восстановившихся секторов экономики вошли страхование (+31,1%), производство одежды (+29%), производство бумаги и бумажных изделий (+27%), лесоводство и лесозаготовки (+26,3%), издательская деятельность (+25,7%), информационные технологии (+23,7%), разработка программного обеспечения (+22,9%), производство текстильных изделий (+20,7%), научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (+20,4%). Замыкает составленный рейтинг торговля автотранспортом, продемонстрировавшая рост выручки в годовом исчислении на 17,9%, следует из данных статистического сервиса sberIndex.ru.

Кроме того, в Сбербанке отметили, что в последнюю полную неделю июня, в период с 22 по 28 число, впервые с начала пандемии COVID-19 на уровень выше прошлогоднего вышла активность малого и среднего бизнеса. Аналитики финансово-кредитной организации утверждают, что его обороты на неделе продемонстрировали рост на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что свидетельствует о восстановлении активности малых и средних предприятий.

Часть этого восстановления связана с реализацией отложенного спроса, поэтому степень устойчивости такого показателя потребует подтверждения, — подчеркнули в Сбербанке.

В то же время падение свыше 50% от уровней прошлого года сохраняется в туризме и индустрии спорта и развлечений (-86,1% и −50,6% соответственно).

Как писал NEWS.ru, 19 июня проект общенационального плана восстановления экономики был представлен президенту Владимиру Путину премьер-министром Михаилом Мишустиным после доработки. В пресс-службе правительства РФ рассказали, что в проект внесли меры, предложенные Совфедом, торгово-промышленными палатами, Госдумой, Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), «Деловой Россией», «Опорой России», Общероссийским народным фронтом и представителями научного сообщества.

Инициативы были проработаны по итогам встреч первого вице-премьера Андрея Белоусова, которые состоялись по поручению Путина и Мишустина. Изначально документ был представлен президенту 2 июня. Российский премьер поручил доработать национальный план экономики 8 июня. В доработке должны были участвовать заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.

План восстановления экономики состоит из девяти разделов. Он включает около 500 мероприятий по различным направлениям. Сроки выполнения документа установлены до конца 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал, что общая стоимость мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в России и смягчение экономических последствий от введённых ограничений, оценивается в сумму порядка 4 трлн рублей.

Во время пандемии в России был принят комплекс мер социальной поддержки граждан. Так, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, разрешили в рамках кредитных каникул до полугода не осуществлять выплаты по займам. До 1 января 2021 года было заморожено начисление пеней и штрафов за коммунальные услуги. Некоторые регионы ввели мораторий на взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов. Помимо этого, на треть, до 12 130 рублей, был увеличен минимальный размер пособия по безработице. Были назначены различные типы социальных выплат на детей до 16 лет и доплат оставшимся без работы родителям. Финансовую поддержку также получили пенсионеры. Различные надбавки полагаются медикам, работающим с коронавирусными пациентами.

Также был продлён срок подачи в налоговую инспекцию отчётности по доходам за 2019 год. Самозанятые смогли вернуть уплаченный за прошлый год налог. Малый и средний бизнес получил право на беспроцентные кредиты, предназначенные для выплаты зарплат работникам. Кроме того, предприятиям были предоставлены различные льготы и отсрочки в выполнении финансовых обязательств. Для арендодателей были снижены имущественные налоги. Предприятия из особо пострадавших отраслей смогли рассчитывать на целевую помощь.

Пандемию коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта. За полгода с момента первых выявленных в Китае случаев инфекции заразились миллионы людей. Россия занимает третье место по уровню заболеваемости в мире. Её опережают США (около 2,7 млн заразившихся) и Бразилия (более 1,4 млн).