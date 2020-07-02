Антикризисные меры в России на фоне коронавируса оценили в 4 трлн рублей

https://static.news.ru/photo/176fec98-bc87-11ea-b201-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Общая стоимость мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в России и смягчение экономических последствий от введенных ограничений, оценивается в сумму порядка 4 триллионов рублей. Об этом на брифинге 2 июля заявил заместитель министра финансов страны Владимир Колычев.

По словам чиновника, основной фокус бюджетных мер был сделан на укреплении системы здравоохранения, поддержке людей и бизнеса, балансировании региональных бюджетов. Говоря о дополнительном финансировании системы здравоохранения, Колычев уточнил, что речь идёт о расширении коечного фонда, стимулировании производства специального медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, а также об увеличении оплаты труда медиков.

В целом на поддержку систем здравоохранения и санэпидконтроля в структуре антикризисного плана предусмотрено порядка 450-500 миллиардов рублей дополнительных расходов. Замминистра добавил, что вторым направлением является поддержка доходов населения. Расходы по этому блоку превышают 800 миллиардов рублей. Колычев уточнил, что это расходы на поддержку семей с детьми и потерявших работу граждан. Третий большой блок антикризисных мер связан с мерами для наиболее пострадавших отраслей экономики. На эти цели, включающие самые разные меры, предусмотрено чуть больше 2 триллионов рублей. В их числе — прямые выплаты малому и среднему бизнесу, программы льготного кредитования, отраслевые меры, отсрочки по налогам и другое.

Последний блок в антикризисном пакете —поддержка субъектов и бюджетов государственных внебюджетных фондов. На это предусмотрено в целом порядка 700-800 миллиардов рублей в этом году, — цитирует РИА Новости чиновника.

Говоря о структуре фондирования антикризисного пакета, он выделил три части. Первая часть — это разовые доходы в размере 1,1 триллиона рублей, связанные с перечислением в пользу ФНБ прибыли ЦБ от покупки акций Сбербанка. Вторая часть — это перераспределение: власти нашли резервы внутри бюджета, примерно 1 триллион рублей. Третья часть — это дополнительные заимствования, на них приходится оставшаяся часть.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что президент Владимир Путин лично координировал деятельность всех ветвей власти в наиболее острый период пандемии коронавируса. По его словам, на протяжении нескольких месяцев действия чиновников были ориентированы на то, чтобы максимально сберечь здоровье граждан и предотвратить распространение инфекции.

Министр также напомнил, что для специалистов, работавших в интенсивном режиме и подвергавших себя повышенной опасности во время пандемии, по всей стране были введены дополнительные стимулирующие выплаты. Они были направлены медработникам и сотрудникам стационарных учреждений социального обслуживания населения, вынужденным изолироваться вместе с проживающими там людьми. Выплаты получили почти полмиллиона специалистов, уточнил Котяков.

Во время пандемии в России был принят комплекс мер социальной поддержки граждан. Так, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, разрешили в рамках кредитных каникул до полугода не осуществлять выплаты по займам. До 1 января 2021 года было заморожено начисление пеней и штрафов за коммунальные услуги. Некоторые регионы ввели мораторий на взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов. Помимо этого, на треть, до 12 130 рублей, был увеличен минимальный размер пособия по безработице. Были назначены различные типы социальных выплат на детей до 16 лет и доплат оставшимся без работы родителям. Финансовую поддержку также получили пенсионеры. Различные надбавки полагаются медикам, работающим с коронавирусными пациентами.

Также был продлён срок подачи в налоговую инспекцию отчётности по доходам за 2019 год. Самозанятые смогли вернуть уплаченный за прошлый год налог. Малый и средний бизнес получил право на получение беспроцентных кредитов, предназначенных для выплаты зарплат работникам. Кроме того, предприятиям были предоставлены различные льготы и отсрочки в выполнении финансовых обязательств. Для арендодателей были снижены имущественные налоги. Предприятия из особо пострадавших отраслей смогли рассчитывать на целевую помощь.

Пандемию коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта. За полгода с момента первых выявленных в Китае случаев инфекции заразились миллионы людей. Россия занимает третье место по уровню заболеваемости в мире. Её опережают США (около 2,7 млн заразившихся) и Бразилия (более 1,4 млн).