Мишустин поручил доработать нацплан восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил доработать национальный план восстановления российской экономики до 19 июня.
Об этом
Минэкономразвития России — организуйте доработку с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций проекта общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, — говорится в распоряжении.
Доработка должна быть осуществлена с учётом отраслевых совещаний, проводимых президентом России Владимиром Путиным.
Ранее NEWS.ru писал о том, что депутаты Госдумы РФ и правительство страны продолжают работу по выработке новых решений о поддержке пострадавших от пандемии коронавируса отраслей и предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
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