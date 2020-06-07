Мишустин поручил доработать нацплан восстановления экономики России

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия готова постепенно открывать туристический сезон. Он сказал об этом в ходе совещания с вице-премьерами.

Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. Разработан план выхода российской туристической отрасли из режима карантинных...