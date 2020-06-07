Экономика

Мишустин поручил доработать нацплан восстановления экономики России

11:28, 08 июня 2020 17
Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: government.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил доработать национальный план восстановления российской экономики до 19 июня.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на текст распоряжения главы правительства РФ, адресованного Минэкономразвития. Согласно ему, доработка должна осуществляться при содействии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

Минэкономразвития России — организуйте доработку с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций проекта общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, — говорится в распоряжении.

Доработка должна быть осуществлена с учётом отраслевых совещаний, проводимых президентом России Владимиром Путиным.

Ранее NEWS.ru писал о том, что депутаты Госдумы РФ и правительство страны продолжают работу по выработке новых решений о поддержке пострадавших от пандемии коронавируса отраслей и предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

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