Экономика

«Никто не будет брошен»: Володин пообещал новые меры по поддержке бизнеса

20:02, 03 июня 2020
Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы РФ и правительство страны продолжают работу по выработке новых решений о поддержке пострадавших от пандемии коронавируса отраслей и предприятий малого и среднего бизнеса.

Об этом председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин рассказал в эфире телеканала «Россия 24». Он выделил сферы услуг и туризма как наиболее пострадавшие от событий последних месяцев. Володин отметил, что сфера услуг непосредственно связана с малым и средним предпринимательством.

Мы вырабатываем новые решения, обсуждаем, что можно сделать в этой связи вместе с правительством, и никто не будет брошен, — пообещал председатель Госдумы.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил, что активная реализация общенационального плана восстановления экономики России после пандемии коронавируса и последовавшего за ней кризиса должна начаться с июля.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях