«Никто не будет брошен»: Володин пообещал новые меры по поддержке бизнеса

Депутаты Госдумы РФ и правительство страны продолжают работу по выработке новых решений о поддержке пострадавших от пандемии коронавируса отраслей и предприятий малого и среднего бизнеса.
Об этом председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин
Мы вырабатываем новые решения, обсуждаем, что можно сделать в этой связи вместе с правительством, и никто не будет брошен, — пообещал председатель Госдумы.
Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил, что активная реализация общенационального плана восстановления экономики России после пандемии коронавируса и последовавшего за ней кризиса должна начаться с июля.
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