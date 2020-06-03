«Никто не будет брошен»: Володин пообещал новые меры по поддержке бизнеса

https://static.news.ru/photo/7398983e-a5bd-11ea-b6b9-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы РФ и правительство страны продолжают работу по выработке новых решений о поддержке пострадавших от пандемии коронавируса отраслей и предприятий малого и среднего бизнеса.

Об этом председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин рассказал в эфире телеканала «Россия 24». Он выделил сферы услуг и туризма как наиболее пострадавшие от событий последних месяцев. Володин отметил, что сфера услуг непосредственно связана с малым и средним предпринимательством.

Мы вырабатываем новые решения, обсуждаем, что можно сделать в этой связи вместе с правительством, и никто не будет брошен, — пообещал председатель Госдумы.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил, что активная реализация общенационального плана восстановления экономики России после пандемии коронавируса и последовавшего за ней кризиса должна начаться с июля.