Правительство призвали включить IT-сферу в перечень отраслей, экономически наиболее пострадавших от коронавируса. Соответствующее письмо (текст имеется в распоряжении NEWS.ru) направили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину президент некоммерческого партнёрства разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров и председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Наталья Касперская. Из документа следует, что в 2020–2021 годах страну могут покинуть 10–15 тысяч IT-специалистов. В том случае, если отрасль не включат в список пострадавших от эпидемии, ей грозят массовые задержки зарплат и вынужденные сокращения профессиональных кадров.

Авторы письма отмечают, что индустрия разработки программного обеспечения — «высокоинтеллектуальная отрасль с высоким входом порога». С учётом этого, а также создания технически сложных продуктов, на разработку которых уходят годы, банкротство компаний сделает их восстановление крайне трудным или даже невозможным, уверены просители.

Принимая во внимание, что фонд оплаты труда составляет порядка 80% расходов IT-компаний, спад в отрасли приведёт к сокращению персонала, — говорится в письме.

В качестве мер поддержки отрасли авторы обращения предложили субсидировать государственный спрос на российскую IT-продукцию, а также предоставить рассрочку выплат страховых взносов, начисляемых на фонд оплаты труда, и НДФЛ для компаний, производящих IT-продукцию.

В данный момент пока ещё массовых увольнений нет. Сокращают рабочий день, выводят в неоплачиваемые отпуска, снижают зарплату. Но риск того, что продление снижения выручки IT-отрасли из-за невыплат и отказов от новых проектов приведёт к отъезду значительного числа программистов, если не будут приняты меры по поддержке отрасли, явно существует. Необходимо до открытия границ объявить и приступить к реализации системы мер (срочных и мер стратегического развития). Валентин Макаров президент «Руссофт» президент «Руссофт»

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Информационные технологии — обслуживающая отрасль, уточняет Макаров. Кризис в других сферах в первую очередь заставляет их снижать непроизводительные издержки, и они снижают затраты на IT, объясняет специалист.

Перевод на удалённую работу и обучение увеличивает сегмент IT-решений и услуг для их обслуживания, но во многом это делается бесплатно, чтобы захватить рынок. Вместе с Ассоциацией ISDEF у нас даже есть ресурс «В одной лодке», где компании размещают свои решения бесплатно для помощи пострадавшим, — сказал президент «Руссофт».

Сейчас, добавляет исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин, наблюдается обострение ситуации с неплатежами за выполненные IT-компаниями работы, а также участились случаи расторжения реализуемых контрактов. Такая ситуация в среднесрочной перспективе вынудит отечественные IT-компании начать сокращение персонала, который будет искать работу за границей, поясняет он.

По данным Росстата, общее число работающих программистов в России в 2018 году составило 500 тысяч человек. Программа «Цифровая экономика» предполагает рост потребности в IT-кадрах до 500 тысяч человек в год. По прогнозам отраслевых ассоциаций, 10–15 тысяч человек могут покинуть страну в 2020–2021 годах.

Отток квалифицированных IT-кадров приведёт к резкой потере конкурентоспособности страны в таких высокотехнологичных сферах, как искусственный интеллект, информационная безопасность, автоматизация промышленности, медицина, оборона и во многих других. Ситуация во многом осложняется тем, что IT-отрасль до сих пор не получила статус пострадавшей от последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Поэтому IT-компании не могут воспользоваться ранее введёнными мерами господдержки. Резкое ухудшение экономической ситуации вынудит компании снижать или замораживать зарплаты, а также начинать сокращения персонала. Ренат Лашин исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» исполнительный директор АРПП «Отечественный софт»

Таким образом, подчёркивает Лашин, в числе наиболее ожидаемых отечественной IT-отраслью мер предлагается рассмотреть для системообразующих организаций российской экономики из области IT-разработки возможность:

— предоставления субсидий на выплату заработной платы работникам и другие первоочередные нужды по схеме один рубль государственного финансирования на один рубль финансирования, обеспечиваемого системообразующей организацией;

— получения льготных кредитов по ставке 2–3% на финансирование научно-технических разработок с рассрочкой выплаты на три – пять лет под гарантии Российского фонда развития информационных технологий и/или иных институтов развития;

— отмены страховых взносов в связи с высокой долей расходов компаний на оплату труда (ФОТ).

Сидим дома — 2

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IT-отрасль не находится в вакууме, и кризис её затронул, хотя и в меньшей степени, чем многие другие отрасли. И не у всех IT-компаний есть достаточный запас прочности, чтобы пережить это время, сохранив рабочие места и зарплату, развивает тему директор по персоналу компании «Информзащита» Ольга Лобач.

Общее снижение бизнес-активности приводит к пересмотру планов потенциальных заказчиков IT-продуктов и услуг в сторону экономии средств, в том числе и на IT, и переносу части IT-проектов, запланированных на 2020–2021 годы, на более поздние периоды. Какая-то часть таких проектов из-за этого будет заморожена, и какое-то количество специалистов в области информационных технологий действительно выйдут на рынок. Ольга Лобач директор по персоналу компании «Информзащита» директор по персоналу компании «Информзащита»

Вызванный пандемией кризис затронул не только Россию, но и большинство государств мира, приведя к высокому уровню безработицы. По этой причине IT-специалисты до восстановления экономик других стран вряд ли будут активнее, чем до кризиса, уезжать из РФ, считает она. Тем более многие компании на планете получили опыт организации эффективной удалённой работы и теперь будут активнее его использовать.



Похожая ситуация была с облачными технологиями, бум которых пришёлся на кризис 2000–2008 годов, напоминает ректор Университета Иннополис Александр Тормасов. Тогда у всех закончились деньги на установку «железных» серверов, поэтому возник спрос на виртуализированные облачные решения, говорит он.

При этом это никак не означает, что те администраторы, которых сократили, получили дополнительную работу. Если судить по прошлому опыту, во многих компаниях процесс разработки всё-таки пострадал в тот кризис. Александр Тормасов ректор Университета Иннополис ректор Университета Иннополис

В настоящее время, отмечает ректор Университета Иннополис, мы наблюдаем повышенный спрос на рынке информационных технологий, потребителей IT-результатов стало больше. С другой стороны, возникает повышенная конкурентность, потому что это специфический рынок, на котором 90% занимают один-два лидера, добавляет специалист.

Втиснуться в отрасль стало значительно сложнее, потому что если ранее кто-то предлагал свои решения заказчику из-за территориальной близости к нему, то теперь всё одинаково далеко, на удалёнке, — сказал Тормасов.

Но если кабмин и откликнется на призыв айтишников, то надо иметь в виду, что у нас поддержку оказывают весьма бюрократически, считает генеральный директор компании «ОрдерКом» Дмитрий Галушко. Чтобы получить субсидию, «надо иметь "главный" ОКВЭД из пострадавших отраслей», поясняет он.

То есть если ты указал такой ОКВЭД, ты получишь субсидию, хотя и не ведёшь деятельность, а если не указал, но ведёшь — не получишь. И так во всех сферах. IT-отрасль связана с другими отраслями, где оказалось меньше денег. Меньше денег в других сферах — меньше в IT. Дмитрий Галушко генеральный директор компании «ОрдерКом» генеральный директор компании «ОрдерКом»

И всё же в кризис «верят» не все, например, завсектором социально-трудовых отношений и социальной мобильности Центра проблем развития и модернизации ИМЭМО РАН Виктор Комаровский. По его словам, в настоящее время для IT-отрасли сложилась очень благополучная ситуация. Комаровский отмечает, что «сейчас компании активно ищут высокооплачиваемых специалистов ряда специальностей».

Что касается ухода из страны, то сегодня из-за пандемии это невозможно, а по характеру работы и необязательно, хотя отток, конечно, в нормальных условиях есть. Виктор Комаровский завсектором социально-трудовых отношений и социальной мобильности Центра проблем развития и модернизации ИМЭМО РАН завсектором социально-трудовых отношений и социальной мобильности Центра проблем развития и модернизации ИМЭМО РАН

Особенность нынешней ситуации состоит в том, говорит СЕО и сооснователь JivoSite Тимур Валишев, что «вынужденный карантин познакомил компании по всему миру с удалённым форматом работы, и теперь конкуренция за IT-специалистов не будет сосредоточена в одном городе или даже стране».