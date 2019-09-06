https://static.news.ru/photo/806a8f06-d07d-11e9-8340-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Курс доллара по отношению к рублю снизился на 20 копеек и составил 66,02 рубля, курс евро опустился на 18 копеек, до 72,89 рубля.

Как свидетельствуют данные Московской биржи, на открытии торгов рубль укрепился по отношению к американской и европейской валютам по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии. Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,38% и составил 2796,35 пункта. Индекс РТС опустился до отметки в 1334,29 пункта.

Как писал News.ru, американская валюта утром 6 сентября демонстрирует слабую и разнонаправленную динамику к евро и иене. Происходит это из-за ожидания статистики по рынку труда США. После закрытия предыдущих торгов американская валюта торговалась на уровне 106,92 иены за доллар. Курс евро к доллару составляет $1,1038 за евро.