Рубль окреп к доллару и евро на открытии торгов

https://static.news.ru/photo/b32e9d26-5a31-11eb-9c85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов Московской биржи 19 января курс доллара по отношению к рублю снизился на 0,23%, курс евро — на 0,18%.

По данным торговой площадки на 10:00 мск, курс доллара составил 73,8275 рублей, курс евро — 89,2625 рублей. Через 40 минут после начала торгов курс доллара снизился до уровня 73,7075 рублей, курс евро — до отметки в 89,1675 рублей.

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла до $55,29 за баррель. Нефть сорта WTI подорожала до $52,57 за баррель.

Российский рынок акций открылся в этот день ростом биржевых индексов. Индекс МосБиржи вырос на 0,22%, до 3479,53 пункта, индекс РТС — на 0,4%, до 1480,80 пункта.

Как писал NEWS.ru, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что ждёт доллар при Джо Байдене, который 20 января должен занять пост президента США. По его мнению, волатильность доллара критически вырастет, только если американские производители потеряют существенную долю мирового рынка или инвесторы усомнятся в гарантии защиты активов, адекватности и взвешенности долгосрочной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Он считает, что в данной ситуации присутствует некая «эстафета», так как Трамп «без тени сомнения и по „всем азимутам“ отменял решения Барака Обамы».