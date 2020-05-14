Розничные продажи в КНР упали ниже ожиданий

https://static.news.ru/photo/cd1db5d6-966a-11ea-a223-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pan Yulong/Xinhua/Global Look Press

Объём розничных продаж в Китае снизился в апреле 2020 года на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 2,81 триллиона юаней ($396 миллиардов). Показатель оказался хуже прогноза экономистов на 7%.

В годовом выражении за первые четыре месяца года продажи упали на 16,2%, при этом объём розничных онлайн-продаж, напротив, вырос на 1,7%, до 3,06 триллиона юаней ($432,2 миллиарда). В 2019 году розничный рынок в Китае вырос на 8%, до 41,2 триллиона юаней (около $5,98 триллиона), передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты Азиатского банка развития (АБР) проанализировали мировые потери от коронавирусной инфекции и пришли к выводу, что если экономика не восстановится за полгода, то финансовый мир ждут потери до $8,8 трлн.