Мировая экономика может потерять из-за коронавируса от $5,8 до $8,8 трлн

https://static.news.ru/photo/010a0566-9661-11ea-847f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Специалисты Азиатского банка развития (АБР) проанализировали мировые потери от коронавирусной инфекции и пришли к выводу, что, если экономика не восстановится за полгода, то будут финансовый мир ждут потери до $8,8 трлн.

Этот новый анализ представляет собой широкую картину очень значительного потенциального экономического воздействия COVID-19. В нем также подчеркивается важная роль политических мер, которые могут помочь смягчить ущерб, наносимый экономике, — привели слова главного экономиста АБР Ясуюки Савады в ТАСС.

Согласно прогнозу, если экономика восстановиться за полгода, но не раньше трёх месяцев, то потери составят $5,8 трлн.

Ранее NEWS.ru писал, что в Министерстве экономики Бразилии назвали мировой кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, «масштабным общественным вызовом в новейшей истории». Бразильские экономисты отметили, что неделя простоя экономики стоит стране около 20 млрд реалов (приблизительно $3,4 млрд).