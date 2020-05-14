Экономика

В Минэкономики Бразилии заявили о рекордном падении ВВП в 2020 году

06:57, 14 мая 2020
Министр экономики Бразилии Паулу Гедес Министр экономики Бразилии Паулу Гедес Фото: Edu Chaves/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

В Министерстве экономики Бразилии сообщили о том, что страну ждёт рекордное падение ВВП в 2020 году — 4,7%.

Необходимо подчеркнуть, что данный прогноз основан на понимании того, что меры социального дистанцирования будут действовать до конца мая,привели сообщение ведомства в ТАСС.

Отмечается, что при продлении санитарных ограничений ситуация с экономикой страны станет сложнее.

В ведомстве заметили, что коронавирусная инфекция оказала огромное влияние на мировую экономику и стала «масштабным общественным вызовом в новейшей истории».

Бразильские экономисты отмечают, что неделя простоя стоит около 20 млрд реалов (приблизительно $3,4 млрд).

Ранее NEWS.ru писал, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина прогнозирует падение ВВП в России до 8% во II квартале 2020 года. А по итогам года дефицит федерального бюджета России составит 5–6% ВВП.

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