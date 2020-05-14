В Минэкономики Бразилии заявили о рекордном падении ВВП в 2020 году

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В Роспотребнадзоре сообщили, что заёмщикам не стоит игнорировать кредиторов, а лучше, даже в затруднительной ситуации, побыстрее наладить с ними диалог. Чем скорее заёмщик пойдёт на общение с кредиторами, тем быстрее разрешится его ситуация.

Сложности с обслуживанием заёмных средств преодолимы: чем скорее и рассудительнее начать действовать (и особенно обсуждать ситуацию с кредитором), тем с меньшими потерями получится найти решение, — привели сообщение ведомства в...